В Новосибирске полиция задержала мужчину, домогавшегося девочки в автобусе

В Новосибирске полиция задержала мужчину, пристававшего в автобусе к школьнице. Фото: "Инцидент Новосибирск"\Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске полиция задержала мужчину, пристававшего в автобусе к школьнице. Инцидент случился в пятницу, 19 августа. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— Мужчину вывели из автобуса № 28. Он гладил коленки девочки лет 10-12. Неравнодушный мужчина, увидев это, попросил вызвать наряд полиции. Никто не откликнулся. На остановке «Автокомбинат» он вытащил домогателя из автобуса и привел в ближайшее здание, где уже был вызван наряд полиции, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Напуганную девочку кондуктор отвела в другую часть автобуса. После чего транспорт поехал дальше.

На кадрах ролика с момента задержания мужчины видно, что сам он не отрицает своих действий и говорит, что «не считает это плохим поступком».

— В Отдел полиции поступило сообщение о возможном противоправном деянии в отношении несовершеннолетней. Гражданин был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, — пояснили в областном МВД.

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