Весной и осенью — кругом грязь и вода, а зимой неочищенные и скользкие тропинки, вытоптанные в сугробах. Фото: Горсайт

Новосибирцы пожаловались на состояние сквера Сибиряков-Гвардейцев. По их мнению, сквер давно не приводили в порядок: плохое освещение, разбиты лавочки и урны, а вместо асфальтированных дорожек вытоптанные тропинки.

— Нареканий очень много к этому скверу. Например, прошлой осенью снесли детскую площадку. Для каких целей? За всё лето ничего не сделали, дети ходят, бесцельно болтаются. Если снесли, так установите сразу новую. Зато собаки по всему скверу бегают, это же безобразие, — рассказала жительница близлежащих домов Тамара.

По словам местных жителей, в сквере лучше гулять летом. Весной и осенью — кругом грязь и вода, а зимой неочищенные и скользкие тропинки, вытоптанные в сугробах.

— Работаем над этой проблемой. Вы знаете, что мы больше внимание уделяем благоустройству Левобережья. Посмотрите, как преобразилась площадь Маркса после переноса памятника Покрышкину в центр площади. Работы по реконструкции парка Сибиряков-Гвардейцев впереди. Но пока более конкретно сказать не могу, ни о сроках, ни о деньгах, — сообщил Горсайту мэр Анатолий Локоть.

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