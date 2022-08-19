Новосибирский психолог рассказала, почему люди становятся игроманами

Чаще всего игроманией страдают мужчины. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новосибирский клинический психолог Наталья Гончарова рассказала, почему люди страдают игроманий и кто подвержен ей больше всего. По мнению эксперта, игровая зависимость всегда отражает социальные проблемы человека: в личной жизни, с родителями, работой.

— Как всё обычно начинается? Иногда от скуки или недостатка положительных эмоций в жизни. А в некоторых ситуациях человек садится играть, чтобы справиться со стрессом. Во время игры он получает порции дофамина и адреналина, которых не всегда хватает в жизни, а с помощью игры получать их легче. Игромания — это всегда побег в альтернативную реальность, которая кажется игроку более привлекательной, — рассказала Гончарова изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

По ее словам, чаще всего от игромании страдают мужчины. Все дело в том, что игра помогает вырабатывать гормоны радости. Они бодрят и дают ощущение приятного риска. Кроме того, игроманию не все считают зависимостью, если сравнивают такого человека с тем, кто злоупотребляет алкоголем. Но ровно до момента, пока игроман не влезет в долги и кредиты, чтобы оплатить проигрыш.

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