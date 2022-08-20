Погода в Новосибирске на 20 августа 2022 года: тепло возвращается

тепло постепенно возвращается в Новосибирск.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 20 августа 2022 года: летнее тепло возвращается, синоптики обещают повышение до +20.
— Ночью температура в городе составит +6…+8 градусов, днем поднимется до +18…+20. Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области метеорологи ночью температура упадет до +1…+6 градусов, при прояснениях до -1. Днем будет +12…+17. И ночью, и днем возможен дождь, ночью и утром местами туманы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер