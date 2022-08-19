В Новосибирске открылся форум «Армия России-2022»

Форум продлится три дня. Фото: правительство НСО
В Новосибирске открылся военно-технического форума «Армия-2022» на военном аэродроме «Толмачево». Посетить масштабное мероприятие смогут все желающие — форум продлится три дня до 21 августа. Время посещения с 11:00 до 17:00.
— Посетители увидят современное и историческое вооружение, экспозиции военной и специальной техники, а также экипировку военнослужащих видов и родов войск ВС РФ. На форуме представлены кластеры с вооружением и военной техникой, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Центрального военного округа, а также продукцией предприятий оборонно-промышленного комплекса, — рассказали в региональном правительстве.
Форум проходит с 11:00 до 17:00 часов. Фото: правительство НСО
В рамках форму подготовлена не только выставка военной техники, но и культурно-досуговая программа. Она включает в себя выступление творческих коллективов и показательные выступления военнослужащих. Кроме того, желающие смогут сдать нормативы ГТО.
Напомним, что до места проведения форма можно добраться на разном транспорте: автобусе, электричке или же приехать на личном транспорте. Только в последнем случае автомобиль у Экспоцентра, а от него на автобусе добираться до аэродрома. Интервал движения — 30 минут.
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