В Новосибирске открылся форум «Армия России-2022»

Форум продлится три дня. Фото: правительство НСО

В Новосибирске открылся военно-технического форума «Армия-2022» на военном аэродроме «Толмачево». Посетить масштабное мероприятие смогут все желающие — форум продлится три дня до 21 августа. Время посещения с 11:00 до 17:00.

— Посетители увидят современное и историческое вооружение, экспозиции военной и специальной техники, а также экипировку военнослужащих видов и родов войск ВС РФ. На форуме представлены кластеры с вооружением и военной техникой, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Центрального военного округа, а также продукцией предприятий оборонно-промышленного комплекса, — рассказали в региональном правительстве.

Форум проходит с 11:00 до 17:00 часов. Фото: правительство НСО

В рамках форму подготовлена не только выставка военной техники, но и культурно-досуговая программа. Она включает в себя выступление творческих коллективов и показательные выступления военнослужащих. Кроме того, желающие смогут сдать нормативы ГТО.

Напомним, что до места проведения форма можно добраться на разном транспорте: автобусе, электричке или же приехать на личном транспорте. Только в последнем случае автомобиль у Экспоцентра, а от него на автобусе добираться до аэродрома. Интервал движения — 30 минут.

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