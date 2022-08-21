Новосибирец обвинил соседа в краже телефона из-за того, что мужчина сделал ему замечание

Конфликт перерос в уголовное дело. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирец обвинил соседа в краже телефона из-за замечания о мусоре. Конфликт произошел из-за того, что мужчина выкинул из окна второго этажа строительный мусор .

- Сосед сделал ему замечание, произошла ссора. После этого обвиняемый решил отомстить и позвонил в полицию. Он сказал, что у него украли телефон. В итоге выяснилось, что он его спрятал, - говорится в приговоре на сайте Барабинского районного суда.

Было возбуждено уголовное дело за ложный донос. Мужчину, придумавшего историю с телефоном, оштрафовали на 6 тысяч рублей.

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