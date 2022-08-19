Под Новосибирском завершается ремонт моста через реку Издревая

Работы на мосту планируют завершить к концу следующей недели.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ремонт моста через реку Издревая у Гусиного брода вышел на финишную прямую. Осталось уложить новый слой асфальта и по мосту возобновят движение. Ориентировочно, работы завершат к концу следующей недели.
— На сегодняшний день на объекте выполнен ремонт опор моста на 70%, ремонт мощения конусов — на 50%, ремонт балок пролетного строения — на 70%. Наверху выполнены все демонтажные работы, а также ремонт деформационных швов по левой части - на 80%, ремонт барьерного ограждения и перил — на 60%,—- рассказали в региональном ТУАД.
В ведомстве уточнили, что контракт на укладку асфальтобетона уже заключен. В течение следующей недели работы выполнят сразу на двух половинах проезжей части. А после запустят движение транспорта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер