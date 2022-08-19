В Центральном районе Новосибирска памятный знак ВОВ перенесут на новое место

В Центральном районе Новосибирска выбирают новое место для установки памятного знака ВОВ. Фото: Николай Александров

В Центральном районе выбирают место, куда перенесут памятный знак, посвященный 45-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Объект не значился в реестре элементов монументально-декоративного оформления, размещенных на территории Новосибирска. На балансе администрации Центрального округа он тоже не числился.

− Но за его состоянием следили — в 2021 году обновляли, − отметил глава администрации Сергей Канунников.

Однако из-за начала строительных работ знак пришлось снять. Застройщик предложил привести его в порядок и установить на новом месте.

В пятницу, 19 августа, этот вопрос подняли на внеочередном пленуме совета ветеранов Заельцовского района.

− Как отметили в ходе пленума ветераны района, знак изготовили на одном из предприятий Заельцовского района в память о 45-й годовщине Победы, − рассказали в мэрии.

Было предложено четыре варианта размещения памятного знака: территория госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе, улица Жуковского, 124, пересечение улиц Ипподромской и Фрунзе, а также место напротив здания на улице Кропоткина, 112, корпус один.

До тех пор, пока место для установки объекта не выберут окончательно, знак будет находиться на хранении у застройщика.

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