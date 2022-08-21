В Новосибирской области осудили банду угонщиков, укравшую пять машин

Мужчины взламывали автомобили. Фото: Андрей КАРА

Куйбышевский районный суд вынес приговор банде угонщиков, котора украла пять автомобилей.

- Среди угнанныз машин были одна иномарка. На суде они заявили, ашины они брали для того, чтобы покататься, - говорится в приговоре на сайте суда. - Еще из одного авто они вытащили набор гаечных ключей, набор передних тормозных колодок и аккумулятор.

Уголовные дела возбудили по двум статьям – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, и неправомерное завладение автомобилем.

По решению суда мужчинам дали условный срок - два года.

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