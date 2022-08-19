Полиция разыскивает новосибирца, избившего мужчину в баре

В Новосибирске разыскивают мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев конфликта, в результате которого пострадал 33-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел поздно вечером 6 августа в одном из баров Калининского района.

Как рассказали в МВД, между пострадавшим и неизвестным мужчиной возникла ссора, которая переросла в драку. В результате 33-летний сибиряк упал и ударился головой. Злоумышленник скрылся, а пострадавшего увезли в больницу.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 118 УК РФ − «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

− Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении злоумышленника, а также лиц, находившихся в момент совершения преступления с подозреваемым, просьба сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» по телефонам: 8 (383) 232-20-09, 8-913-740-15-13, − отметили в публикации.

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