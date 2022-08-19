На проспекте Дзержинского в Новосибирске отремонтируют дорогу и тротуары

Ремонт планируют завершить к конце сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске стартовал ремонт проспекта Дзержинского. Одновременно с проезжей частью благоустроят тротуары и газоны. Потратят на работы 112 миллионов рублей.

— Мы планируем провести комплексную реконструкцию всего проспекта Дзержинского вплоть до выезда из города. На это потребуется не один год. В этом году будет отремонтирован участок от улицы Кошурникова до улицы Королёва. Я также поручаю администрации Дзержинского района выполнить благоустройство прилегающей территории — тротуаров, бульваров, газонов с обеих сторон проспекта, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Полуторакилометровый участок проспекта должны отремонтировать к 7 октября. Однако подрядчик планируют закончить работы раньше - до конца сентября. Потратят на ремонт 112 миллионов рублей.

Также мэр отметил, что в 2023 году проведут ремонт следующего участка Дзержинского проспекта — от улицы Королева до ДК им. Чкалова.

Напомним, что завершились двухлетние работы на улице Ватутина. 5-километровую магистраль отремонтировали на всем ее протяжении. Остались только участки, которые находятся над теплотрассой — там работы ведет СГК. Их сдачу могут перенести на следующий год.

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