Компания должна вернуть заказчику деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка отсудила у фирмы по изготовлению мебели 259 тысяч рублей. Конфликт начался с того, что женщина внесла предоплату за мебель в ванную и кухню - 83 тысячи рублей. Но компания, получив деньги, вдруг отказалась делать ванную, а кухню обещала сделать намного позже оговоренных ранее сроков.

- Заказчица просила вернуть деньги, но в фирме перестали брать трубки, а после вообще отключили телефон, - сообщается на сайте Октябрьского районного суда. –

Суд принял решение взыскать с компании деньги в пользу заказчика - еперь они должны выплатить ей 259556 рублей. В эту сумму входит предоплата, компенсация морального вреда, штраф и неустойка.

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