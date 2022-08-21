Компания должна вернуть заказчику деньги.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сибирячка отсудила у фирмы по изготовлению мебели 259 тысяч рублей. Конфликт начался с того, что женщина внесла предоплату за мебель в ванную и кухню - 83 тысячи рублей. Но компания, получив деньги, вдруг отказалась делать ванную, а кухню обещала сделать намного позже оговоренных ранее сроков.
- Заказчица просила вернуть деньги, но в фирме перестали брать трубки, а после вообще отключили телефон, - сообщается на сайте Октябрьского районного суда. –
Суд принял решение взыскать с компании деньги в пользу заказчика - еперь они должны выплатить ей 259556 рублей. В эту сумму входит предоплата, компенсация морального вреда, штраф и неустойка.
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