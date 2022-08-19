Родители воспитанников садика на ОбьГЭСе помогут семье погибшей 5-летней девочки

Родители воспитанников детского сада, где погибла 5-летняя девочка, помогут ее семье справиться с трагедией. Фото: СУ СК РФ по НСО.

В пятницу, 19 августа, не все родители повели малышей в садик после трагедии с 5-летней девочкой, погибшей после падения на самокате. Кошмарный случай произошел на ОбьГЭСе: малышка разбилась насмерть из-за неровного асфальта на территории детского сада.

– Конечно, родители в шоке, мы стараемся помочь как-то семье. Нам очень жалко, и мы соболезнуем родителям девочки. Предложили с родителями помочь материально и физически, – рассказала КП-Новосибирск мама одного из воспитанников детского сада № 280.

Помочь родителям погибшего ребенка пообещала и детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко. Напомним, сейчас она вместе с комитетом по делам несовершеннолетних Советского района обсуждает причины трагедии и способы недопущения таких ситуаций.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что прокуратура начала проверку после смерти пятилетней девочки в новосибирском детсаду. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Новосибирский детский омбудсмен тоже высказалась по поводу трагедии. Мама погибшей девочки рассказала в подробностях, как все произошло, а эксперт объяснила, законно ли приносить в детсад самокаты.

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