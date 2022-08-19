В Новосибирске «Тойота» сбила мужчину и пенсионерку

В Новосибирске иномарка сбила двух человек. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила двух человек. ДТП случилось вечером в пятницу, 19 августа, в Ленинском районе города.

— В 17:18 33-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал по улице Пархоменко и напротив дома № 48 он сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу, — сообщили в Госавтоинспекцию по Новосибирску.

В аварии пострадал 49-летний мужчина и женщина примерно 70-лет. Их доставили в больницу с различными травмами. На месте работает экипаж ДПС.

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