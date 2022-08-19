В Новосибирске благоустроят проспект Дзержинского

В Новосибирске стартовал ремонт проспекта Дзержинского. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске стартовал ремонт проспекта Дзержинского. Одновременно с проезжей частью будут благоустраиваться тротуары и газоны — главная магистраль Дзержинки должна преобразиться комплексно. Такую задачу перед районной администрацией поставил мэр Анатолий Локоть.

— Несколько дней назад мы открыли Сквер Содружества на пересечении проспекта Дзержинского с улицы Красина. Это событие стало началом капитального ремонта магистрали. Мы планируем провести реконструкцию и благоустройство всего проспекта Дзержинского, вплоть до выезда из города. Конечно, на это потребуется не один год. В этом году будет отремонтирована проезжая часть на участке от улицы Кошурникова до улицы Королёва. При этом я поручаю администрации Дзержинского района выполнить благоустройство прилегающей территории — тротуаров, бульваров, газонов с обеих сторон проспекта, — отметил мэр Анатолий Локоть. — В следующем году мы планируем за счет участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» провести комплексный ремонт следующего участка проспекта Дзержинского — от улицы Королева до ДК имени Чкалова.

Администрация Дзержинского района активно включилась в работу по благоустройству территории, прилегающей к проспекту Дзержинского. Как рассказала первый заместитель главы администрации Дзержинского района Светлана Глинская, после обустройства Сквера Содружества начались работы по созданию зелёной зоны на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Королева.

— Там стояли киоски, у которых срок действия договоров на аренду земли давно истек. Киоски снесены, эта территория сейчас благоустраивается силами администрации. Мы планируем восстановить там тротуар, газон, высадить деревья. В следующем году мы продолжим озеленение территории вдоль проспекта в сторону «Березовой рощи» и в сторону ДК имени Чкалова, — сообщила Светлана Глинская.

Участок проспекта Дзержинского от улицы Кошурникова до улицы Королева протяжённостью 1400 метров ремонтируется на дополнительные средства, выделенные из областного бюджета в мае 2022 года. Стоимость работ — 112 миллионов рублей. Срок окончания работ по муниципальному контракту — 7 октября, однако подрядчик намерен завершить ремонт досрочно — до конца сентября.

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