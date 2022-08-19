В Новосибирске главный стенд выставки форума «Технопром» выполнят в форме СКИФа

На форуме новосибирцам покажут макет настоящей атомной установки. Фото: АО ЦПТИ.

Главный стенд выставки форума «Технопром» будет сделан в форме синхротронной установки СКИФ. Об этом в пятницу, 19 августа, рассказали в пресс-службе правительства региона со ссылкой на замгубернатора Новосибирской области Ирину Мануйлову.

– На стенде будут представлены модели реального оборудования СКИФа, которое будет установлено уже в 2023 году, – сообщила замгубернатора.

СКИФ – это атомная установка, которую строят в Кольцово под Новосибирском. Это первый в России источник синхротронного излучения поколения 4+. Первая подобная установка появилась в 2015 году в Швеции, а в России пока нет даже источника 3-го поколения. СКИФ под Новосибирском будет давать самый яркий пучок фотонов в мире.

Всего в состав СКИФа войдут 30 экспериментальных станций. На них будут исследовать геном, механизмы функционирования живых организмов, изучать действия лекарств и совершать много других открытий. Одну из станций планируют запустить вместе с синхротроном еще до конца 2023 года. Ее макет и представят на форуме.

Напомним, со всех площадок «Технопрома» будут проводить онлайн-трансляции. Все участники, которые планируют посетить форум вживую с 23 по 26 августа, должны будут сдать тест на COVID-19 не более чем за 48 часов до прихода.

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