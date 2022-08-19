В Новосибирском зоопарке назвали дату открытия новых вольеров для медведей

В Новосибирском зоопарке рассказали, когда откроют новые вольеры для медведей.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
28 августа в Новосибирском зоопарке имени Шило откроют новые вольеры для медведей. Об этом сообщили в группе зоопарка «ВКонтакте».
В этот день зоопарк отпразднует свой юбилей – ему исполнится 75 лет.
Гости смогут увидеть новые вольеры. В них поселят бурых, гималайских и малайских медведей.
Сейчас животные обитают во временных вольерах, и посмотреть на них нельзя.
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