В Новосибирском зоопарке назвали дату открытия новых вольеров для медведей

В Новосибирском зоопарке рассказали, когда откроют новые вольеры для медведей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

28 августа в Новосибирском зоопарке имени Шило откроют новые вольеры для медведей. Об этом сообщили в группе зоопарка «ВКонтакте».

В этот день зоопарк отпразднует свой юбилей – ему исполнится 75 лет.

Гости смогут увидеть новые вольеры. В них поселят бурых, гималайских и малайских медведей.

Сейчас животные обитают во временных вольерах, и посмотреть на них нельзя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber