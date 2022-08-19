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Общество19 августа 2022 11:02

В Новосибирском зоопарке назвали дату открытия новых вольеров для медведей

В них поселят зверей трех видов
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирском зоопарке рассказали, когда откроют новые вольеры для медведей.

В Новосибирском зоопарке рассказали, когда откроют новые вольеры для медведей.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

28 августа в Новосибирском зоопарке имени Шило откроют новые вольеры для медведей. Об этом сообщили в группе зоопарка «ВКонтакте».

В этот день зоопарк отпразднует свой юбилей – ему исполнится 75 лет.

Гости смогут увидеть новые вольеры. В них поселят бурых, гималайских и малайских медведей.

Сейчас животные обитают во временных вольерах, и посмотреть на них нельзя.

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