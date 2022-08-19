В Новосибирске осудят мошенников, похитивших у дольщиков 190 миллионов

Чтобы возместить причинённый ущерб, на имущество мошенников стоимостью более 200 миллионов рублей наложили арест. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске под суд пойдут два руководителя стройфирмы, за мошенничество с долевым строительством. Им удалось обмануть 166 человек и 3 юрлица, похитив более 190 миллионов рублей.

— С 2014 по 2019 год обвиняемые привлекли деньги под видом участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Бердске и Краснообске. Свои обязательства по передаче участникам долевого строительства квартир обвиняемые не исполнили. Полученные денежные средства они частично потратили на создание видимости активного строительства жилых домов, а основную часть похитили. Размер похищенных у дольщиков денежных средств превысил 190 миллионов рублей, — пояснили в региональной прокуратуре.

Также один из обвиняемых похитил у другой фирмы более 9 миллионов рублей. Чтобы возместить причинённый ущерб, на имущество мошенников стоимостью более 200 миллионов рублей наложили арест. Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы. Дело направлено в Кировский районный суд.

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