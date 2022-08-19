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Происшествия19 августа 2022 10:58

В Новосибирске осудят мошенников, похитивших у дольщиков 190 миллионов

Им грозит до 10 лет тюрьмы
Надежда КАСЬЯНОВА
Чтобы возместить причинённый ущерб, на имущество мошенников стоимостью более 200 миллионов рублей наложили арест.

Чтобы возместить причинённый ущерб, на имущество мошенников стоимостью более 200 миллионов рублей наложили арест.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске под суд пойдут два руководителя стройфирмы, за мошенничество с долевым строительством. Им удалось обмануть 166 человек и 3 юрлица, похитив более 190 миллионов рублей.

— С 2014 по 2019 год обвиняемые привлекли деньги под видом участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Бердске и Краснообске. Свои обязательства по передаче участникам долевого строительства квартир обвиняемые не исполнили. Полученные денежные средства они частично потратили на создание видимости активного строительства жилых домов, а основную часть похитили. Размер похищенных у дольщиков денежных средств превысил 190 миллионов рублей, — пояснили в региональной прокуратуре.

Также один из обвиняемых похитил у другой фирмы более 9 миллионов рублей. Чтобы возместить причинённый ущерб, на имущество мошенников стоимостью более 200 миллионов рублей наложили арест. Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы. Дело направлено в Кировский районный суд.

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