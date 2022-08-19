В Новосибирской области к 1 сентября 2022 года отремонтировали семь школ

В Новосибирске к 1 сентября 2022 года закончили ремонт в семи школах.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области к 1 сентября 2022 года закончили ремонт в семи школах. Еще в шести школах ремонт закончить планируется в течение года.
— В этом году в 25 образовательных организациях области начался капитальный ремонт. 13 из них будут сданы в этом году, 7 — откроются к 1 сентября 2022 года в Кыштовском, Краснозерском, Новосибирском, Чулымском, Кочковском, Маслянинском районах области, — пояснили в правительстве Новосибирской области.
Всего на капремонт школ в этом году направят около миллиарда из федерального бюджета и 280 миллионов из областного.
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