В Новосибирской области к 1 сентября 2022 года отремонтировали семь школ

В Новосибирске к 1 сентября 2022 года закончили ремонт в семи школах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области к 1 сентября 2022 года закончили ремонт в семи школах. Еще в шести школах ремонт закончить планируется в течение года.

— В этом году в 25 образовательных организациях области начался капитальный ремонт. 13 из них будут сданы в этом году, 7 — откроются к 1 сентября 2022 года в Кыштовском, Краснозерском, Новосибирском, Чулымском, Кочковском, Маслянинском районах области, — пояснили в правительстве Новосибирской области.

Всего на капремонт школ в этом году направят около миллиарда из федерального бюджета и 280 миллионов из областного.

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