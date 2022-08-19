В Новосибирске по маршруту №5 пустят новые автобусы

По маршруту №5 в Новосибирске будут курсировать новые автобусы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По маршруту №5 «Улица Дюканова − поселок Северный» в Новосибирске будут курсировать новые автобусы. Об этом сообщили в мэрии.
С 20 августа этот маршрут начнет обслуживать МКП «Новосибгортранс». С предыдущим перевозчиком договор об организации регулярных перевозок был расторгнут.
− На маршруте будет работать новый подвижной состав из автобусов городского типа, − рассказали в мэрии Новосибирска.
Двигатели новых автобусов работают на газомоторном топливе. Внутри низкий пол и аппарели для подъема и спуска колясок, грузов и прочего, что соответствуют требованиям доступной среды.
Каждый автобус оборудован кондиционером, бескондукторной системой оплаты проезда и камерами видеонаблюдения. Также там работает автоматизированная система мониторинга пассажиропотока.
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