В Новосибирске подростка, надругавшегося над 7-летним мальчиком, объявили в розыск

В Новосибирске разыскивают подростка, надругавшегося над 7-летним мальчиком. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске разыскивают подростка, надругавшегося над 7-летним мальчиком. Напомним, жуткий случай произошел в январе этого года на улице Толбухина в Дзержинском районе.

— В настоящее время следствие располагает фотороботом лица, предположительно причастного к совершению данного преступления, — сообщили в областном Следственном комитете. — Расследуется уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Всех, кто опознает молодого человека, изображенного на фотографии, просят сообщить об этом по телефонам 8 (383) 208-24-14, 8 (383) 203-57-39, 8 (383) 232-14-14, 8 (913) 938-43-68 или обратиться в отдел по адресу улица Кошурникова, 10.

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По факту случившегося проводится проверка (подробнее).

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