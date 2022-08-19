В Новосибирске трамвайные маршруты №11 и 14 закроются на выходные

На маршруты трамваи вернутся с понедельника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на выходные 20 и 21 августа закроются трамвайные маршруты №11 и 14. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Волочаевской.
— На период проведения работ будет введен дополнительный маршрут №14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе», — сообщили в мэрии.
Напомним, что изменилась схема движения автобусов №29, 57 и 96, а также маршрутки №51. Причем маршрутка к привычной схеме движения вернется уже 30 сентября, а когда это сделают автобусы неизвестно. Изменения будут действовать до особого распоряжения.
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