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Общество19 августа 2022 9:45

В Новосибирске трамвайные маршруты №11 и 14 закроются на выходные

Вместо них будет курсировать маршрут №14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе»
Надежда КАСЬЯНОВА
На маршруты трамваи вернутся с понедельника.

На маршруты трамваи вернутся с понедельника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на выходные 20 и 21 августа закроются трамвайные маршруты №11 и 14. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Волочаевской.

— На период проведения работ будет введен дополнительный маршрут №14к «Сад Мичуринцев — Гусинобродское шоссе», — сообщили в мэрии.

Напомним, что изменилась схема движения автобусов №29, 57 и 96, а также маршрутки №51. Причем маршрутка к привычной схеме движения вернется уже 30 сентября, а когда это сделают автобусы неизвестно. Изменения будут действовать до особого распоряжения.

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