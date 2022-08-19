В Новосибирске на выходных синоптики прогнозируют туман и дождь

Синоптики прогнозируют туман и дождь на выходных в Новосибирске. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
На выходных в Новосибирске обещают туман и дождь. Таким прогнозом с КП-Новосибирск поделились в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
− В утренние часы в отдельных районах города возможно образование тумана. Причина в том, что у нас влажная и безветренная погода, а также существенное понижение температуры до 6-8 градусов, − объяснили в Гидрометцентре.
Синоптики обещают дожди, но они будут кратковременными.
− В ночь на субботу мы ожидаем в отдельных районах небольшой дождь. Днем будет преимущественно без осадков. В воскресенье в течение суток возможны кратковременные дожди, − добавили в Гидрометцентре.
Ранее КП-Новосибирск писала, что утром 19 августа город окутал густой туман.
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