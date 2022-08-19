В Новосибирске на выходных синоптики прогнозируют туман и дождь

Синоптики прогнозируют туман и дождь на выходных в Новосибирске. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На выходных в Новосибирске обещают туман и дождь. Таким прогнозом с КП-Новосибирск поделились в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

− В утренние часы в отдельных районах города возможно образование тумана. Причина в том, что у нас влажная и безветренная погода, а также существенное понижение температуры до 6-8 градусов, − объяснили в Гидрометцентре.

Синоптики обещают дожди, но они будут кратковременными.

− В ночь на субботу мы ожидаем в отдельных районах небольшой дождь. Днем будет преимущественно без осадков. В воскресенье в течение суток возможны кратковременные дожди, − добавили в Гидрометцентре.

Ранее КП-Новосибирск писала, что утром 19 августа город окутал густой туман.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber