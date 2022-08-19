В СК показали самокат, на котором разбилась насмерть пятилетняя девочка в Новосибирске

СК опубликовал фотографию самоката, на котором разбилась 5-летняя девочка в Новосибирске. Фото: СУ СК России по Новосибирской области
Следственный комитет опубликовал фотографию самоката, на котором разбилась 5-летняя девочка. Трагедия произошла в четверг, 18 августа, на территории детского сада №280 в Новосибирске.
Напомним, во время утренней прогулки малышка каталась на самокате. Из-за кочки на асфальте девочка упала и разбилась насмерть. По версии следователей, воспитательница в это время за ребенком не следила.
На фото, опубликованном СК, можно увидеть розовый самокат, лежащий на асфальте. Как стало известно позже, его в детсад принесли родители погибшей.
По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело.
Ранее КП-Новосибирск писала, что глава СК России Бастрыкин проконтролирует расследование дела о гибели 5-летней девочки в Новосибирске.
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