В Новосибирской области 1 сентября семь сельских школ начнут работу полностью обновлёнными

Все школы Новосибирской области готовы к началу нового учебного года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все школы Новосибирской области готовы к началу нового учебного года. В Новосибирской области завершена приемочная кампания образовательных организаций перед началом нового учебного года. Все школы региона готовы к приему детей и начнут образовательный процесс 1 сентября. Семь объектов образования в районах области капитально отремонтированы. Этот вопрос обсудили на заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2022/2023 учебном году. Оперштаб провел заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Как доложил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, с 1 сентября в регионе приступят к работе 937 школ. Замминистра напомнил, что в текущем году в 25 образовательных организациях области стартовало проведение капитального ремонта по приоритетному отраслевому проекту «Модернизация системы общего образования на территории Новосибирской области», 13 из них будут сданы в этом году, 7 — откроются к 1 сентября 2022 года в Кыштовском, Краснозерском, Новосибирском, Чулымском, Кочковском, Маслянинском районах области.

Всего на капремонт школ будет направлено порядка миллиарда рублей из федерального бюджета, порядка 280 млн рублей — из областного бюджета.

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