У новосибирца забрали машину из-за просроченного кредита

Мужчина задолжал банку 187 тысяч рублей. Фото: УФССП по НСО

У 40-летнего новосибирца арестовали Honda Civic из-за кредитного долга в 187 тысяч рублей. Мужчина не знал о долге, пока ему не начали приходить сообщения от банка о списании средств по запросу приставов.

— Гражданин задолжал 187 тысяч рублей организации. На приеме он сообщил, что будет гасить самостоятельно задолженность, но слова свои не сдержал. Когда добровольные сроки для исполнения решения суда прошли, судебный пристав совместно со взыскателем вышли по месту проживания должника и арестовали автомобиль мужчины — Honda Civic, — рассказали в региональном УФССП.

Должнику объяснили, что его автомобиль уйдет с молотка, а вырученные деньги пойдут в счет долга. Через два дня мужчина полностью погасил задолженность и вернул машину.

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