СК проводит проверку после трагедии с каменщиком, который разбился в шахте лифта

СК проводит проверку после трагедии с рабочим, который разбился в шахте лифта.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске проводится проверка по факту смерти рабочего, который упал в шахту лифта. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним, трагедия произошла в четверг, 18 августа, на стройплощадке по улице Семьи Шамшиных. Погибшему было 23 года.
− Организована уголовно-процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека», − пояснили в СК.
Удалось установить, что 23-летний каменщик выполнял задачи под руководством производителя работ. Молодой человек забрался на крышу здания. Рядом с ним оказался технический проем, предназначенный для обслуживания лифтовой кабины.
По трагическому стечению обстоятельств рабочий упал в шахту лифта с высоты около 52 метров. От полученных травм парень скончался на месте.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
− Проведен осмотр места происшествия, установлены и опрошены очевидцы происшествия, изъята необходимая для проведения проверки документация, − отметили в Следственном комитете.
По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на стройке разбился рабочий.
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