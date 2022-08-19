В Новосибирске назвали даты и время школьных перекличек

Даты и время школьных перекличек назвали в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны даты и время школьных перекличек в Новосибирске. Информация появилась на сайтах местных учебных заведений.

Школьная перекличка – ежегодное мероприятие, которое проводится за несколько дней до начала нового учебного года. Это встреча учителя с учениками после летних каникул. На ней проверяют список школьников и решают различные организационные вопросы.

В некоторых учебных заведениях Новосибирска переклички пройдут 25 августа. Например, на этот день встречу назначил Лицей информационных технологий, расположенный на улице Римского-Корсакова.

− В четверг, 25 августа, пройдут переклички у следующих классов: 16:30 − 4 классы, 17:00 − 3 классы, 17:30 − 2 классы, 18:00 − 1 классы, − написано на сайте Лицея.

У других классов мероприятие пройдет 29 августа.

Школа №213 на Одоевского тоже назначила перекличку на 29 августа. Ученики встретятся с учителями во дворе учебного заведения.

Первая перекличка состоится в 14:00. Затем встречи будут проходить каждый час до 18:00.

− При невозможности присутствия на перекличке по уважительным причинам необходимо заблаговременно уведомить классного руководителя, − напомнили представители школы.

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