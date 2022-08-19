В Новосибирской области представили программу мероприятий форума «Технопром-2022»

В Новосибирской области на форум «Технопром-2022» зарегистрировались больше 9 тысяч человек. Фото: Форум ТЕХНОПРОМ.

В Новосибирской области завершают подготовку к IX Международному форуму технологического развития «Технопром-2022». Он организован при поддержке правительства Новосибирской области. Программу мероприятия представила в пятницу, 19 августа, на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В рамках форума запланированы десять треков и 170 мероприятий. Как подчеркнула Ирина Мануйлова, в этом году форум пройдет более масштабно, уже сегодня на сайте мероприятия зарегистрировались более 9 тысяч участников, из них более 8 тысяч гостей планируют посетить мероприятия форума очно.

– В рамках «Технопрома-2022» состоится более 170 мероприятий, а также – порядка 30 мероприятий-спутников, организовано дополнительно 6 дискуссионных площадок в выставочном зале, – прокомментировала Ирина Мануйлова. – Отличие форума этого года еще и в том, что подписан Указ Президента РФ о проведении Десятилетия науки и технологий в России, и главный стенд выставки, выполненный в форме нашей главной синхротронной установки СКИФ, посвящен этому событию. На стенде будут представлены модели реального оборудования СКИФа, которое будет установлено уже в 2023 году. Форум «Технопром» должен стать эффективной площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным сообществом, предпринимателями, направленный на развитие конкурентоспособной отечественной экономики, – сообщила замгубернатора.

В форуме примут участие около 800 спикеров. Среди их будут ученые, представители бизнес-корпораций, федеральных министерств и региональных исполнительных органов власти, технопредприниматели.

Ведущим спикером пленарного заседания станет вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко – речь пойдет о мерах для достижения технологического суверенитета страны.

Со всех площадок «Технопрома» будут проводить онлайн-трансляции. Будут использованы все необходимые средства защиты от распространения коронавирусной инфекции – рециркуляторы, обработка рук и помещений.

Все участники, планирующие очное посещение мероприятий форума, должны будут пройти бесплатное тестирование на COVID-19 за 48 часов до начала участия.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в ходе пресс-конференции отметил, что системным результатом форума должна стать выработка алгоритма трансфера технологий, стратегий инновационного развития, развитие взаимодействия научного сообщества и инновационного бизнеса.

Исполнительный директор Фонда научно-технологического развития Новосибирской области и программный директор форума «Технопром-2022» Сергей Санников напомнил, что основную программу IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022», который пройдет в Новосибирске с 23 по 26 августа, составят десять треков, в числе основных – актуальные вопросы научно-технологической политики, а также – проекты мегасайенс, зеленая экономика, продовольственная безопасность, медицина высоких технологий, научно-технологическая и производственная кооперация и другие темы.

В этом году «Технопром» включен в сетку федеральных мероприятий и станет ежегодным масштабным форумом федерального уровня, который пройдет в формате российской технологической недели. Тема этого года – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». В числе мероприятий-спутников форума технологического развития станут II форум трансфера технологий, VII Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых» и другие.

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