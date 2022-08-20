Пенсионер ищет дом собаке, которую соседи пытались повесить на заборе в Новосибирской области

Собаке ветерана два года, ее невзлюбили соседи. Фото: Предоставлено героями публикации

В Новосибирской области 83-летний ветеран труда ищет новых хозяев собаке, которая чуть не стала жертвой живодеров на селе. Дочь ветерана Екатерина обратилась в редакцию КП-Новосибирск.

Девушка рассказала, что ветеран труда с женой держали 2 собак в под городом Карасук в Новосибирской области. Одну из собак застрелили во время самовыгула, после них остались три щенка: мальчик и две девочки.

- Одну девочку я пристроила, вторая так там и осталась. Около года назад кто-то из соседей решил убрать её. Собака прибежала домой с затянутой веревкой на шее, и теперь не подходит ни к кому. Говорят, что ее сняли живую с забора, - сообщила Екатерина.

После смерти жены и обострения хронических заболеваний родственники пенсионера решили забрать его на Алтай. Однако собак приютить они не могут.

Внучка Екатерина также не может взять их: живут с мужем и ребенком в однокомнатной квартире в Новосибирске.

- Дедушка родился в Алтайском крае в 1939 году, застал Великую Отечественную войну ребёнком. Прадед ушёл на фронт, дошел до Берлина и вернулся раненым и контуженным в 1946 году. Дед служил на флоте,работал на заводе мастером,был бригадиром объектов. Вместе с бабушкой они прожили вместе 56 лет, пока она не умерла несколько лет назад. Сейчас дедушка в тяжелом состоянии в связи с заболеванием сердца и легочной недостаточностью, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина. - Пожалуйста, помогите найти хозяев!

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