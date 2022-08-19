Улицу Кропоткина в Новосибирске после замены теплосети благоустроят к 15 октября

Максим Рябенко доложил мэру Новосибирска Анатолию Локтю о ремонте теплотрассы на улице Кропоткина. Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Как сообщает телеграм-канал «СГК Новосибирск», мэр Новосибирска Анатолий Локоть 17 августа проинспектировал, как идет капремонт на улице Кропоткина в Новосибирске. Здесь меняют трубы диаметром 700 мм на 158-метровом участке теплосетей.

Участок сложный: к нему подключены 122 абонента, в том числе 75 многоквартирных домов, 7 детских и 3 лечебных учреждения. Вторая сложность - интенсивное движение по улицам Кропоткина и Ипподромской, где идут работы.

Чтобы не перекрывать дорогу целиком и не затруднять трафик на других магистралях города, работу на магистрали было решено вести поэтапно.

К 17 августа СГК завершила монтаж основной части трубопроводов по улицам Ипподромской и Кропоткина. Полностью участок планируется отремонтировать до наступления сезона отопления - к 15 сентября. А к 15 октября здесь завершат и благоустройство.

Новая тепловая камера возводится в монолите - повышенной прочности. Фото: предоставлено пресс-службой СГК

По словам исполнительного директора теплосетевого подразделения СГК Максима Рябенко, труба здесь была уложена в 1968 году. За 5 лет на участке случилось пять аварий с массовыми отключениями потребителей.

- Сейчас на этом участке в высокой степени готовности тепловая камера на улице Кропоткина. Она выполнена в монолите - это практически «вечная» конструкция. Проходной канал после демонтажа старых трубопроводов и очистки его от ила и грязи решено было не демонтировать. Обследование конструкций показало, что канал в удовлетворительном состоянии. Поэтому мы обошлись без разрытий и сужения дороги по улице Ипподромской - трубу проложили под землей, - доложил мэру Максим Рябенко.

Помимо капитального ремонта СГК в этому году также ведет работы по техническому перевооружению 8,8 километра трубопроводов в однотрубном исчислении еще на 10 участках. Полностью завершены работы, включая благоустройство, на участке на площади Лыщинского, двух участках по улице Котовского, а также над тепловой камерой по улице Ватутина.