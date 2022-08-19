В центре Новосибирска попавшие в ДТП иномарки перекрыли трамвайные пути

Столкнувшиеся иномарки перекрыли трамвайные пути в Новосибирске. Фото: АСТ-54
В пятницу, 19 августа, в центре Новосибирска столкнулись две иномарки. Машины перекрыли трамвайные пути, рассказали в группе «АСТ-54».
Авария произошла на пересечении улиц Мичурина и Некрасова. Участниками ДТП стали внедорожник Toyota Land Cruiser и хэтчбек Nissan Tiida.
Что послужило причиной аварии – неизвестно. По словам очевидцев, никто не пострадал.
− ДТП блокировало движение трамваев в обоих направлениях, − отметили в паблике.
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