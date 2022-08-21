Многодетную семью из Новосибирска признали одной из лучших в России

Семья превратила дачу под Новосибирском в дом-музей народной культуры. Фото: Предоставлено Ириной Путинцевой

Многодетная семья Путинцевых из Новосибирска попала в число 22 победителей Всероссийского конкурса «Семья года» вошли 85 семей.

Ирина и Владимир женаты уже более 20 лет, у них пятеро детей: 19-летний Илья, 10-летний Михаил, 8-летняя Мария, 6-летняя Варвара и 3-летний Степан. Родители с детства воспитывали детей в русских народных традициях: все дети занимаются музыкой, народными танцами и ремеслами.

Вместо соцсетей дети занимаются народным творчеством. Фото: Предоставлено Ириной Путинцевой

- Муж – глава семьи, добытчик, я – идейный вдохновитель, уже 10 лет в отпуске по уходу за детьми. Зимой мы живем в Калининском районе Новосибирска, а летом – в доме в селе Барлак Мошковского района. Едим щи, борщи, распахиваем огород – в плане быта у нас все скромно. Основные траты – учеба, шитье русских народных костюмов, музыкальные инструменты. Одна только академическая балалайка стоит 60 тысяч рублей, – рассказала КП-Новосибирск Ирина Путинцева. - Наша мечта – сделать в селе Барлак дом-музей для сельских детей, у нас много традиционных костюмов, мебели, предметов быта.

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