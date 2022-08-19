В Новосибирске шесть улиц могут назвать в честь героев спецоперации

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Лидер новосибирских справедливороссов предложил мэру «как офицеру советской армии и патриоту своего Отечества» поддержать предложение справедливороссов о присвоении нескольким безымянным улицам Новосибирска имен погибших героев спецоперации, родившихся или живших на территории региона.

Социалисты обнаружили на карте мегаполиса не менее четырех безымянных улиц только на территории Военного городка № 17, а также по одному аналогичному объекту в Советском и Первомайском районах Новосибирска, указав не только их координаты, но и привязку к ближайшим ориентирам на карте города, уже имеющим наименования.

Одной из безымянных улиц Александр Аксёненко предложил присвоить имя старшего лейтенанта Максима Пескового - выпускника Новосибирского высшего военного командного училища и Героя Российской Федерации.

Остальные пять улиц столицы Сибири, обозначенные в письме, предлагается назвать в честь пяти кавалеров ордена Мужества: уроженцев города Новосибирска подполковника Агора Мелишенко и ефрейтора Кирилла Пичкалева, бердчан старшего лейтенанта Александра Фролова и гвардии капитана Ивана Романова, а также уроженца города Тогучина старшего лейтенанта Андрея Долгошеева.

- Также просим вас обратить внимание комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети Новосибирска на наличие других безымянных улиц в нашем активно строящемся мегаполисе, чтобы в их названиях увековечить имена и других героев спецоперации, родившихся или живших в нашем регионе, - заключил свое обращение к мэру депутат Госдумы РФ.