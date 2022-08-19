В Новосибирской области открыли новый молочный комплекс на 1000 коров

Новый молочный комплекс открыли в Новосибирской области. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области начал работу новый молочный комплекс на 1000 голов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Комплекс находится в Баганском районе в селе Вознесенка. Его открытие состоялось в четверг, 18 августа.

Мощность производства оценивают в шесть тысяч тонн молока в год.

− Строительство нового молочного комплекса велось с 2021 года. В проект инвестировано более 250 миллионов рублей, − рассказали в правительстве Новосибирской области. − Формировать поголовье животных для нового комплекса хозяйству помогла господдержка.

Внутри комплекса находятся помещения, основанные на стальных тентовых конструкциях. Эти конструкции сделали специально под климатические условия области. Они выстоят при температурах от -45 до +50 градусов.

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