В Новосибирске на железной дороге произошла утечка соляной кислоты

На железной дороге в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В пятницу, 19 августа, поступило сообщение об утечке соляной кислоты на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Капельная течь образовалась из железнодорожного контейнера грузового состава.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, автомобиль химико-радиометрической лаборатории, Муниципальная аварийно-спасательная служба, сотрудники Новосибирского центра «Экоспасс», а также Аварийно-спасательная служба Новосибирской области.
Было принято решение транспортировать контейнер на тупиковый путь.
− На движение поездов на железной дороге инцидент не повлиял. Угрозы жизни и здоровью населению нет, − отметили в МЧС.
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