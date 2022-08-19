В Новосибирске на железной дороге произошла утечка соляной кислоты

На железной дороге в Новосибирске произошла утечка соляной кислоты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 19 августа, поступило сообщение об утечке соляной кислоты на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Капельная течь образовалась из железнодорожного контейнера грузового состава.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, автомобиль химико-радиометрической лаборатории, Муниципальная аварийно-спасательная служба, сотрудники Новосибирского центра «Экоспасс», а также Аварийно-спасательная служба Новосибирской области.

Было принято решение транспортировать контейнер на тупиковый путь.

− На движение поездов на железной дороге инцидент не повлиял. Угрозы жизни и здоровью населению нет, − отметили в МЧС.

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