Фура провалилась в яму возле магазина «Колорлон» в Новосибирске

В Новосибирске фура провалилась в яму на Богдана Хмельницкого. Фото: АСТ-54.

В ночь на пятницу, 19 августа, водитель фуры сдавал назад и провалился в расщелину рядом с дорогой возле магазина «Колорлон» на улице Богдана Хмельницкого. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Всегда пугала эта яма возле «Колорлона», – пишут в комментариях новосибирцы.

Очевидцы утверждают, что фуру до сих пор не смогли вытащить из ямы.

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