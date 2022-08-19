Видео с моментом наезда иномарки на 8-летнюю девочку показали очевидцы

Восьмилетнюю девочку сбила иномарка. Фото: стоп-кадры видео АСТ-54.

Накануне вечером в Ленинском районе Новосибирска женщина за рулем автомобиля «Тойота Ист» сбила во дворе жилого дома 8-летнюю девочку. Видео с моментом аварии в пятницу, 19 августа, прислали очевидцы в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Ехать надо тише, 20 километров в час для дворов много. Логично предположить, что из-за машин кто-то может выскочить, когда напротив дома детская площадка, – рассуждают новосибирцы в комментариях.

Напомним, девочку с травмами увезли в больницу после ДТП.

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