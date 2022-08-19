В Новосибирске спасатели нашли 36-летнюю женщину в реке под Октябрьским мостом

В Новосибирске нашли женщину в реке под Октябрьским мостом. Фото: Мэрия Новосибирска.
Очевидцы заметили лежащую в реке Обь женщину под Октябрьским мостом. Инцидент произошел накануне поздно вечером, об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
– Были проведены поисковые работы. Женщина 1986 года рождения была обнаружена на поверхности воды, доставлена на берег, – рассказали в службе.
Она оказалась жива. Спасатели оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Женщину передали врачам и полицейским.
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