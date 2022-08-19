В МЧС предупредили об опасностях из-за тумана в Новосибирской области

Новосибирские специалисты МЧС предупредили об опасностях во время тумана. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В пятницу, 19 августа, Новосибирскую область окутало туманами. В пресс-службе главного управления МЧС России по региону предупредили водителей, что в условиях ухудшения видимости следует проявлять особую осторожность. Напомним, утром уже произошла смертельная авария на трассе в Краснозерском районе.

– Появление тумана обычно связано с холодным потоком воздуха, который опускается на теплые поверхности суши или воды. Туман может затруднить движение транспорта и увеличить вероятность дорожно-транспортных происшествий. Атмосферное явление лучше переждать в безопасном месте и не пытаться быстрее его проехать, – сообщают в ведомстве.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам каждый день патрулируют водоемы области. Они предупреждают судоводителей и рыбаков о том, что при ухудшении видимости можно не заметить препятствие или потерять ориентир.

Если нет возможности переждать туман, водителям следует сбавить скорость до 10 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», протирать лобовое стекло.

– Окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств, попросить пассажиров тоже следить за дорогой и предупреждать в случае опасности, – добавили в МЧС.

При этом в тумане нельзя двигаться вплотную к автомобилю, который едет впереди, из-за вероятности ДТП. Специалисты МЧС не рекомендуют останавливаться на дороге, двигаться слишком близко к осевой линии, обгонять машины или пытаться проскочить узкую полосу тумана, не снижая скорости.

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