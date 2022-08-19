В Новосибирской области из больницы пропал 64-летний мужчина с проблемами с памятью

Под Новосибирском пропал мужчина с проблемами с памятью. Фото: ЛизаАлерт.

Под Новосибирском в рабочем поселке Краснообск пропал 64-летний мужчина с провалами в памяти. Валерий Беликов 15 августа 2022 года ушел из больницы в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в новосибирской группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

– Рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые, глаза карие, – сообщили в отряде приметы пропавшего.

Валерий Беликов был одет в серую футболку, зелено-серые брюки и серо-черные сандалии.

Мужчина нуждается в помощи врачей, он мог потерять память.

Накануне пропажи Валерий Беликов обращался в медицинское учреждение за помощью. В день, когда мужчина ушел из больницы и пропал, он все еще находился на госпитализации.

– Куда ушел, почему, в каком направлении – на данные вопросы его родные и близкие затрудняются ответить. Поэтому было написано заявление в полицию, обратились к нам за помощью, – прокомментировала руководитель отряда Алеся Яблонских.

Сейчас волонтеры размещают ориентировки и собирают свидетельства очевидцев.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Валерия Беликова, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирске нашли сварщика, который пропал неделю назад. Он перестал выходить на связь с сестрой из Казахстана, и она написала заявление о пропаже в полицию.

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