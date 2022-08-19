Под Новосибирском погибла 36-летняя женщина-водитель перевернувшегося Chevrolet

В Новосибирске 36-летняя женщина за рулем Chevrolet погибла в смертельной аварии. Фото: ГИБДД НСО.
Утром в пятницу, 19 августа, в Краснозерском районе Новосибирской области на трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар» перевернулся автомобиль Chevrolet. Как сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области, 36-летняя женщина-водитель погибла.
– Около 6:45 на 255 километре автодороги, по неустановленной причине, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства, – сообщили в ГИБДД.
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте.
Причины и подробности смертельного ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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