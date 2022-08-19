Новосибирск окутал густой туман утром 19 августа

Новосибирск заволокло туманами утром 19 августа. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Утром в пятницу, 19 августа, новосибирцев проводил на работу густой туман. К 8 утра город заволокло дымкой, а к 9 утра она начала сгущаться.

Туман видно даже в центре города. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

– 19 августа в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха +10, +12 градусов. Утром местами туман, – сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Новосибирск стал похож на Сайлент Хилл. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Туман может сгущаться из-за пониженного атмосферного давления и слабого ветра. Также синоптики предупредили о заморозках до 0, - 1 градусов, которые продлятся до 22 августа.

Морозный воздух чувствуется уже в августе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

По данным сервиса AirVoice, с вечера качество воздуха было хуже, его оценивали в 6 баллов. Утром в пятницу ситуация стабилизировалась, но специалисты сервиса прогнозируют ухудшение.

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