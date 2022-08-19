Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро пятницы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске 19 августа 2022 года: сложно проехать по Советскому шоссе. Затруднено движение на улице Петухова. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на площади Кирова, улицам Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. Сложно проехать по улице Ватутина и проезду Энергетиков.

На Октябрьском мосту в правом ряду движение затруднил вставший троллейбус. На правом берегу движение затруднено на улицах Большевистская, Кирова и Добролюбова.

Водители встали в пробку на перекрестке Гурьевской и Пролетарской. Трудно проехать по улице Никитина из-за аварии посреди дороги, а также по проспекту Димитрова.

Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 4 балла.

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