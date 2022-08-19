В Новосибирске на основной арене нового ЛДС нанесли звукопоглощающее покрытие

В Новосибирске на основной арене ЛДС нанесли звукоизолирующее покрытие. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске на главной арене нового Ледового дворца спорта нанесли специальное акустическое напыление для звукоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

– Нанесение звукопоглощающего покрытия – необходимый элемент внутренней отделки для проведения в помещении массовых мероприятий, – отмечают в пресс-службе правительства региона.

Акустическое напыление наносят на потолки, стены, балки, вентиляционную систему и другие поверхности помещения.

Также на основной арене предстоит установить 10,5 тысяч кресел на трибунах для болельщиков. Пока смонтировали 780 сидений в соответствии с графиком. Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в ледовом дворце начали устанавливать кресла.

Снаружи здания рабочие завершают установку наружных инженерных сетей, при этом не забывают и про ливневку. Специалисты укладывают брусчатку на пешеходных дорожках и асфальт возле ЛДС.

Дворец станет основным домашним стадионом ХК «Сибирь». Реализация проекта находится на контроле властей Новосибирской области.

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