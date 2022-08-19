В Новосибирске завершились поиски пропавшего сварщика, которого искала сестра из Казахстана

В Новосибирске нашли пропавшего неделю назад сварщика. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сварщик, который пропал из хостела в Новосибирске, вышел на связь со своей сестрой. Напомним, Александр Горбунов потерял работу и телефон, один раз позвонил родственнице в Казахстан с чужого номера, а затем надолго пропал. Об этом КП-Новосибирск рассказала его сестра Екатерина.

– Брата нашли, он находился в другом хостеле. Мне позвонили с чужого номера и передали трубку ему. С ним все хорошо, только простыл, болеет, – сообщила Екатерина.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что сварщик жаловался на задержку зарплаты на стройке.

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