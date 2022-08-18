Под Новосибирском грузовик Scania сбил двух пешеходов

Пострадавших мужчин доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция

Под Новосибирском грузовик Scania сбил двух мужчин, шедших вдоль трассы. Произошло ДТП поздно вечером, 17 августа.

— 57-летний мужчина за рулем грузовика Scania двигался по автодороге из Кемерово в Новосибирск. На 98 километре трассы он наехал на двух пешеходов, которые шли вдоль трассы справа по ходу движения, — пояснили в Госавтоинспекции по региону.

Пострадавшими оказались мужчины 30 и 28 лет. С различными травмами их доставили в больницу.

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