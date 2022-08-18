В Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 8-летнюю девочку. ДТП случилось вечером в четверг, 18 августа, в Ленинском районе города.

— В 19:15 41-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Ист» ехала по двору дома № 244 на улице Титова, где сбила 8-летнюю девочку, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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