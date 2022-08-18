Над Новосибирском после дождя образовалась огромная радуга

В Новосибирской области после дождя в небе образовалась огромная радуга. Фото: Дарья Самсонова
В Новосибирской области после дождя в небе образовалась огромная радуга. Сибиряки делятся снимками красивого погодного явления в соцсетях.
Кому-то удалось поймать в объектив только часть дуги. Фото: "Город Обь онлайн"
Кому-то из людей удалось поймать в кадр только часть радуги, а кто-то смог заснять дугу полностью. На некоторых снимках смогло уместиться все природное многообразие: и радуга, и тучи, и вышедшее из-за них солнце.
Радуга отчетливо виднеется на фоне пасмурного неба. Фото: читатели КП-Новосибирск
Пасмурную и дождливую погоду сибирякам синоптики обещают еще на протяжении как минимум трех дней.
Где-то радугу видно уже на фоне голубого неба.
Фото: Анна ПАШАГИНА
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