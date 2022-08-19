Погода в Новосибирске на 19 августа 2022 года: холод и дождь

Дожди пока не прекращаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 19 августа 2022 года снова не порадует: весь день будет идти дождь и будет довольно прохладно.

— Ночью температура в городе составит +6…+8 градусов, днем поднимется до +13…+15. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области метеорологи ночью температура упадет до +1…+6 градусов, при прояснениях до -1. Днем будет +12…+17. И ночью, и днем возможен дождь, ночью и утром местами туманы.

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